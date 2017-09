Márcio assume papel de interlocutor e garante que segue como jogador

Até pouco tempo deixado de lado no elenco esmeraldino e afastado para equipe B, o goleiro Márcio ganhou nova e relevante função após a saída do gestor de futebol Osmar Lucindo. O jogador foi escolhido pelo presidente Marcelo Almeida para ser o interlocutor entre o plantel e a diretoria do clube.

Aos 36 anos, Márcio não vinha sendo aproveitado pelos treinadores do Goiás ao longo da temporada, tanto que não jogou pelo clube este ano. Porém, com a saída de Osmar Lucindo do departamento de futebol profissional o jogador voltou a ganhar espaço. No entanto, o jogador não será aproveitado como goleiro, mas sim como uma liderança que tentará dialogar para que o Goiás evite o rebaixamento.

“Não é um cargo de diretor de futebol, longe disso. Serei apenas um interlocutor do grupo com a direção, porque o futebol não é feito do jogo em si, mas também das coisas que o cercam. Eles entenderam que eu poderia ajudar dessa forma, sou funcionário do Goiás e não poderia me furtar e me propus a ajudar para que possamos ter mais comunicação e harmonia” explicou Márcio.

Funcionário do clube com contrato até o fim desta temporada, Márcio explicou que não pretende deixar de jogar futebol e que esse novo papel que exercerá é apenas uma forma que encontrou de ajudar o Goiás neste momento.

“Vou dar sequência em minha carreira, isso é certeza absoluta. Com o tempo as pessoas vão entender o que o Goiás está propondo para mim nesse momento. Entendo que ainda tenho condição de jogar futebol em alto nível”, salientou o goleiro que ainda afirmou que sua intenção é jogar futebol até os 40 anos.