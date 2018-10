Esporte Márcia Fernandes sofre acidente em rodovia Ciclista fratura cotovelo e expõe estrutura falha para treinamentos de atletas de alto nível

A ciclista goiana Márcia Fernandes, de 27 anos, sofreu acidente enquanto treinava na manhã de terça-feira, na BR-153. A atleta teve fratura no cotovelo do braço esquerdo e terá de passar por procedimento cirúrgico. Esse não é o primeiro caso de acidentes com atletas do ciclismo durante treinamentos em rodovias goianas. Campeã brasileira em 2014, Márcia Fernandes é a irmã...