Esporte Má fase do time dentro de campo abala pilares da diretoria do São Paulo Dos últimos dez jogos, o time paulista ganhou dois, perdeu dois e empatou seis

A má fase do time e o desgaste provocado principalmente pela demissão de Diego Aguirre trarão reflexos imediatos à gestão do São Paulo. Tido durante o período em que a equipe liderou o Brasileirão como um dos motivos pelo sucesso, o trio formado por Raí, Ricardo Rocha e Lugano dificilmente seguirá trabalhando lado a lado em 2019. Raí, o homem forte do futebo...