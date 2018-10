Esporte Má atuação deve forçar mudanças

Para manter o excelente aproveitamento diante do Avaí nesta temporada, o Goiás deve ter alterações promovidas pelo técnico Ney Franco. A mais provável é a volta do zagueiro Victor Ramos à equipe titular, no lugar de Edcarlos. O jogador ficou fora dos dois últimos jogos se recuperando de uma lesão na coxa. As outras mudanças devem ser visando o adversário. No meio de campo, Rena...