Esporte Luziânia recebe VIII Olimpíadas Especiais das APAEs do Estado de Goiás A competição estadual será uma seletiva para os jogos nacionais, que ocorrem em dezembro, no Rio Grande do Sul

A cidade de Luziânia, localizada na região leste do estado, está recebendo entre os dias 22 e 25 de maio a VIII Olímpiadas Especiais das APAEs do Estado de Goiás. A competição estadual é uma seletiva para os jogos nacionais, que ocorrem em dezembro, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Os melhores de cada modalidade estarão classificados para representar Goiás n...