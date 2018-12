Esporte Lutadora goiana tem estreia marcada no UFC Sarah Frota "A Treta" vai enfrentar a paulista Livinha Souza, em Fortaleza, no dia 2 de fevereiro

As artes marciais goianas estarão representadas na edição do UFC Fortaleza, marcada para o dia 2 de fevereiro. A representante será Sarah Frota “A Treta”, de 31 anos, lutadora de MMA ( artes marciais mistas na sigla em inglês), que fará sua estreia na principal competição desse esporte. A lutadora assinou contrato com o Ultimate Fight Championship em meados de setembro d...