Esporte Lutadora goiana estreia no UFC, em Fortaleza Sarah Frota "A Treta" tem luta marcada contra a compatriota Livinha Souza no card principal do evento na capital cearense

Representante de Goiás no Ultimate Fight Championship, a lutadora peso-palha Sarah Frota “A Treta” faz sua estreia no principal torneio de artes marciais mistas (MMA), neste sábado (2), no UFC Fortaleza, na Arena Castelão. A luta de Sarah Frota será contra a compatriota Livinha Souza, paulista de Araraquara, luta marcada para o card principal, que de...