Esporte Luta do Palmeiras esbarra em falhas Após derrota na ida, alviverde não consegue segurar ataque do Boca Juniors e está fora do torneio

Em uma mesma noite, o Palmeiras se frustrou, sonhou e se orgulhou do que fez mesmo derrotado. Nesta quarta-feira, na Arena Palmeiras, em São Paulo, o time esteve perto de conseguir uma histórica virada sobre o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, mas não saiu do empate por 2 a 2 e deu adeus à competição aplaudido pelos 40 mil torcedores. Os argentinos vão à decisão c...