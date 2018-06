Esporte Lula e Pelé vão depor como testemunhas de Cabral e Nuzman Ex-presidente vai depor por videoconferência. Já o ex-jogador, arrolado pela defesa de Nuzman, falará às 16h

O ex-presidente Lula e o ex-jogador Pelé deverão depor, nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro, como testemunhas de defesa ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Eles foram chamados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e pelo ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman. Os proces...