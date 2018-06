Esporte Lukaku fica fora de treino da Bélgica e segue como dúvida contra Inglaterra

O atacante Romelu Lukaku ficou de fora do treino da Bélgica nesta terça-feira em Moscou e continua como dúvida para o duelo contra a Inglaterra, quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Kaliningrado, pela última rodada do Grupo G. Autor de quatro gols em duas partidas disputadas na Copa do Mundo da Rússia, o jogador levou uma pancada no tornozelo na goleada por 5 ...