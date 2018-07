Esporte Lukaku dá entrevista em português e defende Neymar: 'Não é ator' Vice-artilheiro da Copa do Mundo, com quatro gols, atacante belga afirmou ainda que o Brasil é o "favorito absoluto" no Mundial

O atacante belga Romelu Lukaku demonstrou simpatia e muito respeito pelo Brasil durante a entrevista coletiva desta quinta-feira, em Kazan, na véspera da partida entre as duas seleções pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Manchester United fez questão de responder perguntas em português e, em uma das questões, defendeu o adversário Neymar d...