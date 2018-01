Luiz Fernando não se apresenta ao Atlético e deve deixar o clube

Com possibilidade de ser negociado, o meia-atancate Luiz Fernando, de 21 anos, não se reapresentou ao Atlético nesta terça-feira (2), data prevista para retorno ao clubes dos atletas que terminaram a disputa da Série A no início de dezembro. O jogador foi liberado pela diretoria para finalizar uma negociação que já está em andamento.

O destino do jogador pode ser o Botafogo, que é o clube que tem negociação mais avançada para levar o meia-atacante. Luiz Fernando está em Tocantinópolis (TO), sua cidade natal, e sequer viajou para Goiânia.

Em dezembro, o Atlético confirmou que propostas de clubes do Brasil e do exterior foram oficializadas e agradaram ao clube. A intenção da diretoria atleticana é vender 50% dos direitos do jogador e continuar vinculado a ele para que, assim, lucre em uma possível negociação futura.

Luiz Fernando terminou 2017 como artilheiro da equipe rubro-negra, com 9 gols marcados na Série A - o meia Jorginho também marcou 9 vezes.