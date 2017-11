Luiz Fernando celebra fase de goleador

Atualmente, o Atlético não é reconhecido por revelar muitos jogadores, tanto que o último atleta formado no clube e que mais atuou foi o atacante Diogo Campos, revelado em 2010. Porém, na atual temporada, o Dragão apresentou Luiz Fernando para o cenário nacional. Mesmo com pouca idade - fez 21 anos em outubro -, o jogador não se intimidou na Série A e é artilheiro do...