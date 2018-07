Esporte Luis Enrique é confirmado como novo técnico da Espanha Ex-Barcelona substitui Fernando Hierro e assinou por dois anos

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta segunda-feira (9) Luis Enrique, ex-Barcelona, como novo treinador da seleção do país. Vindo de uma temporada sabática, o técnico assinou contrato de dois anos com a Espanha. "Aprovamos a contratação de Luis Enrique por unanimidade", garantiu o presidente da RFEF, Luis Rubiales. Ele substitui Fernando Hi...