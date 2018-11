Esporte Lugano no São Paulo: 'No pacote Nenê está incluído o biquinho quando não joga' Meia se sente insatisfeito por estar na reserva e no último jogo, empate com Flamengo por 2 a 2, não chegou a sair do banco

O São Paulo se manifestou pela primeira vez de forma pública sobre a insatisfação do meia Nenê com a condição atual de reserva da equipe. No último domingo, o jogador não saiu do banco durante o empate por 2 a 2 com o Flamengo, pelo Brasileirão, e acabou indo embora do Morumbi com cara de poucos amigos e bem antes dos demais companheiros. Na última terça, durant...