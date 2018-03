Lucas Rocha enaltece vitória diante do Rio Verde, mas pede cautela em clássico

Com a vitória em cima do Rio Verde por 2 a 0 no último sábado, o Atlético completou 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Goiano. São 13 pontos conquistados de 21 disputados (4 empates e 3 vitórias). Esses números fizeram a equipe rubro-negra entrar de vez na briga por uma vaga na semifinal da competição. Mas segundo Lucas Rocha, é hora do time manter os pés no chão.

"Fizemos nossa parte contra o Rio Verde e temos que continuar assim. O clássico (contra o Goiás) é um jogo de tranquilidade, temos que estar focados, não definimos nada ainda, temos três partidas muito decisivas", afirmou o jogador se referindo aos duelos contra o Goiás, Anapolina e Iporá.

Lucas Rocha é zagueiro, mas atuou como lateral direito na partida contra o Rio Verde e agradou ao técnico Claudio Tencati. Com Jonathan lesionado, o mais provável é que Lucas continue improvisado na posição. O jogador relatou estar à vontade na lateral.

"O atleta precisa estar sempre preparado e eu já havia jogado na lateral direita no Campeonato Carioca do ano passado, pelo Boa Vista, fiz uma boa competição. Sempre que precisar, estarei à disposição e pronto para aproveitar as oportunidades", destacou Lucas Rocha.

O Atlético encara o Goiás no próximo domingo (11), no Estádio Serra Dourada, às 17 horas.