Esporte Lucas Rocha celebra volta ao time titular e primeira vitória do Atlético como visitante O atleta, no entanto, pediu pés no chão à equipe

Após retornar ao time titular do Atlético, o zagueiro Lucas Rocha valorizou a primeira vitória longe de Goiânia conquistada pelo Dragão. Lucas, que se lesionou ainda no Campeonato Goiano, foi o substituto de Willian Alves, que sofreu uma tendinite. Nesta segunda-feira (21), em entrevista coletiva, Lucas disse que ficou muito feliz pela oportunidade dada pelo técnico C...