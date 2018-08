Esporte Lucas marca 2, Tottenham arrasa o Manchester e amplia pressão sobre Mourinho A equipe londrina venceu pelo placar de 3 a 0, além do brasileiro, Harry Kane também marcou na partida

O Tottenham foi a Old Trafford nesta segunda-feira (27) e ampliou a pressão sobre o técnico José Mourinho no Manchester United. No fechamento da terceira rodada do Campeonato Inglês, o time londrino contou com dia inspirado de Lucas, que marcou duas vezes, para fazer 3 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento e impondo a segunda derrota ao adversário na competição. ...