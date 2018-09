Esporte Lucão no Goiás: nova idade, vitória e artilharia Outro destaque da campanha esmeraldina, Renato Cajá também comemora aniversário e vitória no clássico contra o Atlético

No clássico de sábado (15), no Estádio Olímpico, dois jogadores titulares do Goiás foram a campo com novas idades: o meia-atacante Renato Cajá e o atacante Lucão. O artilheiro da Série B festejou aniversário no dia anterior (14 de setembro), fez 27 anos e, na vitória sobre o Atlético (2 a 1), fez o gol da virada no início do segundo tempo. Comemorou dançando o break, para d...