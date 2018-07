Esporte Lucão comemora boa fase e ressalta vontade em permanecer no Goiás Artilheiro com sete gols e protagonista do Goiás nesta recuperação na Série B, atacante evita pensar em mercado e possibilidade de deixar a equipe esmeraldina

A recuperação do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro chama atenção. Antes da parada para a Copa do Mundo a equipe de Ney Franco brigava para sair da zona de rebaixamento, mas agora a situação mudou e o grupo já sonha com o G4. Junto com a arrancada do time, o individual de alguns jogadores apareceu, como é o caso de Lucão. O jogador é o atual artilheiro da com...