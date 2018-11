Esporte Lucão comemora acesso do Goiás com corte de cabelo com letra "A" O atacante marcou 16 gols na Série B e está a um gol do artilheiro da competição, Dagoberto, do Londrina

A festa do acesso do Goiás já está marcada para sábado (24), na partida contra o Brasil de Pelotas, no estádio Serra Dourada. Quem também está em festa é o atacante Lucão, que comemorou a volta do time para a Primeira Divisão com um corte de cabelo cheio de estilo e desenhou a letra "A" na parte de trás da cabeça. Essa não é a primeira vez que o artilheiro do Goi...