Lucão chega para tentar entrar no coração do esmeraldino

Lucão é a esperança de gols do Goiás para a próxima temporada. O atacante que se destacou pelo Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 gols anotados, foi anunciado pela diretoria esmeraldina e trata sua ida ao clube esmeraldino como mais um sonho realizado.Natural de Brasília, o jogador de 26 anos sempre acompanhou o futebol goiano e nutriu o desejo de vestir...