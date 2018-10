Esporte Luan treina na Argentina e pode reforçar Grêmio contra o River Plate Equipe gaúcha disputa nesta terça-feira (23) o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores

Maior surpresa na delegação do Grêmio que desembarcou na Argentina, no domingo, o atacante Luan participou de parte do treino da equipe gaúcha nesta segunda-feira e deu esperanças à torcida de ser titular no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o River Plate, nesta terça, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. De acordo com o clube, Luan treino...