Esporte Luan renova com Atlético-MG até 2022: 'Meu sonho é ser campeão brasileiro' O atacante chegou ao Galo em 2013, disputou 220 jogos e marcou 40 gols

O Atlético-MG acertou nesta terça-feira (22) a renovação do contrato do meia-atacante Luan, de 27 anos. O jogador, um dos principais ídolos da torcida, tinha vínculo com o clube até abril de 2019, mas a diretoria do time alvinegro optou por estender o acordo até 30 de abril de 2022. "Estou muito feliz e emocionado por ter renovado meu contrato. O intuito de ter fica...