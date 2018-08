Esporte Luan perde pênalti no fim e Grêmio empata com o Cruzeiro em Porto Alegre O resultado é péssimo para o Grêmio que perdeu a oportunidade de encostar na liderança

O Grêmio ficou no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira, em sua Arena, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor saiu atrás do marcador, buscou o empate e teve a oportunidade de virar. Mas Luan perdeu um pênalti aos 37 minutos do segundo tempo e o duelo terminou empatado. O resultado é péssimo para o Grêmio que perdeu ...