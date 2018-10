Esporte Luan fica fora de treino e deve desfalcar Grêmio contra o River; Everton volta Tricolor gaúcho joga em casa na próxima terça (30) e tem a vantagem do empate na partida de volta da fase que antecede os jogos da final da Libertadores

Grande mistério no jogo de ida diante do River Plate, Luan deverá ser novamente desfalque para o confronto de volta, nesta terça-feira, na Arena. Ainda lesionado, o atacante provavelmente será uma sentida baixa no time gaúcho para o duelo que vale uma vaga na decisão da Libertadores. Depois de sentir um incômodo por causa da fascite plantar que há tempos o atrapa...