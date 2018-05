Esporte Luan diz que fez escolha certa em ficar no Grêmio e minimiza ausência na seleção No ano passado, o Tricolor Gaúcho recebeu propostas de times da Itália, Inglaterra e Espanha pelo jogador, que não quis sair

O atacante Luan concedeu nesta terça-feira (22) a primeira entrevista coletiva após o anúncio dos 23 convocados de Tite para a Copa do Mundo, feito no último dia 14. O jogador minimizou o fato de ter ficado de fora da lista principal e destacou a presença do companheiro de time, o zagueiro Pedro Geromel. "Fiquei feliz com a convocação do Geromel, ele merece muit...