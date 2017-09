Luís Carlos se torna destaque do Vila Nova após rotatividade no gol

Apesar de a parte defensiva do Vila Nova ter tido desempenho decisivo para a campanha em busca do acesso à Série A, o gol é a posição de defesa mais rotativa do elenco. Nesta temporada, três nomes já usaram a camisa 1 colorada: Wendell (19 jogos), Elisson (14 jogos) e Luís Carlos (11 jogos).

Quem vem ganhando a confiança do treinador é Luís Carlos, que assumiu a posição de titular na 13ª rodada, na vitória sobre o Paraná, equipe na qual o goleiro começou a carreira. Antes de chegar ao Vila, o jogador havia atuado apenas três vezes no Figueirense e, segundo o arqueiro, a confiança retornou com a sequência de jogos na Série B.

“Estou chegando agora, fiz meu 11ª jogo, mas o pessoal já vinha jogando desde o Estadual. Isso é um dos pontos positivos, todos se conhecem. A cada dia vamos nos conhecendo mais e nos cobrando para que possamos dar o melhor nos jogos”, disse Luís Carlos.

Após ficar nove dias parado por conta da data Fifa e voltar a campo contra o Guarani, na segunda-feira, o Vila terá outra pausa no calendário. Dessa vez, o colorado irá ficar 12 dias sem entrar em campo.

Luís Carlos não aprova a pausa, mas sabe que o tempo de descanso é fundamental. “Queria jogar logo, mas, pela tabela, a gente só volta a jogar daqui a 12 dias. Tem jogadores que estão lesionados e outros que estão cansados. Esse tempo vai ser bom para a recuperação. Vamos poder corrigir alguns erros que vínhamos cometendo”, destacou o goleiro.