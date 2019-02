Esporte Loyola e Barcia são regularizados e reforçam Goiás contra Iporá Jogadores tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira (8)

O técnico Maurício Barbieri ganhou dois reforços para o jogo deste sábado (09), contra o Iporá, pela 6* rodada do Campeonato Goiano. O lateral peruano Nilson Loyola e o atacante uruguaio Leandro Barcia foram regularizados no Boletim Diário (BID) da Confederação Brasileiras de Futebol (CBF) e finalmente poderão estrear com a camisa esmeraldina. A demora de um pou...