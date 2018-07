Esporte Lovren se irrita com cobrança por melhora da Croácia: 'Nem o Brasil é perfeito' Para o defensor, que fez aniversário nesta quinta-feira (5), a equipe jogou o suficiente para passar pela Dinamarca

O zagueiro Dejan Lovren se irritou nesta quinta-feira (5) com pergunta feita sobre o nível de atuação da Croácia na Copa do Mundo. A seleção croata alcançou as quartas de final de uma edição do torneio pela segunda vez na história e pode repetir a equipe do país que foi semifinalista em 1998, na França, se derrotar a Rússia neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em S...