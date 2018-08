Esporte Loss barra Gabriel e faz três mudanças no Corinthians para jogo de quarta Equipe paulista encara o Fluminense, no Maracanã, pela abertura do 2º turno da Série A. Jogo será realizado nesta quarta-feira (22)

O técnico Osmar Loss vai promover três mudanças no time titular do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em comparação à formação que no sábado perdeu para o Grêmio, em casa, saem o goleiro Walter, o volante Gabriel e o meia Araos para as entradas de Cássio, Douglas e Clayson. O goleiro não enfrent...