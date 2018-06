Esporte Lopetegui se diz 'muito triste' com demissão, mas torce por título da Espanha Causa da dispensa foi, segundo a presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, a decisão do treinador de negociar contrato com o Real Madrid sem avisar a entidade

Principal assunto da véspera do início da Copa do Mundo, a demissão do técnico da Espanha, Julen Lopetegui, pegou a todos de surpresa. O próprio treinador não escondeu a decepção com a decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira, após se despedir de seus comandados na concentração da seleção. "Estou muito triste, mas desejo que façamo...