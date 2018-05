Esporte Lopetegui deixa Morata fora e convoca Espanha com Diego Costa Além de Diego Costa, treinador convocou o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno, do Valencia

O técnico Julen Lopetegui anunciou nesta segunda-feira (21) a lista de 23 convocados da Espanha para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho, e trouxe como principal surpresa a ausência do atacante Álvaro Morata, do Chelsea. O treinador optou por deixar o jogador fora do grupo de escolhidos para o Mundial, sendo que chamou os brasileiros...