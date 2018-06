Esporte Lopetegui é anunciado como técnico do Real Madrid e deixará a Espanha após a Copa Treinador assinou contrato para dirigir o clube por três temporadas

Na Rússia para comandar a Espanha na Copa do Mundo, Julen Lopetegui foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo técnico do Real Madrid. O treinador assinou contrato para dirigir o clube por três temporadas e assumirá o lugar de Zinedine Zidane, que pediu demissão de cargo de forma surpreendente, no final do mês passado, dias depois de conquistar um histórico t...