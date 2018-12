Esporte Longevos, goleiros traçam metas no Galo e Camaleão

No Estadual 2019, dois goleiros iniciarão a competição como jogadores com maior número de participação, nos últimos anos, na competição: Pedro Henrique (Aparecidense) e Márcio (Goiânia). A folha corrida deles, no Goianão, é bem mais extensa do que a maioria dos atletas que jogarão pelo 12 clubes.Os dois pretendem jogar a competição em alto nível, travando boa disput...