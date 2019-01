Esporte Longe de casa, Galo busca 1ª vitória no Estadual Após sofrer goleada, alvinegro se volta para “disputa no mesmo patamar” e enfrenta o Crac, em Catalão

O Goiânia pretende tirar de seu torcedor a má impressão que ficou na goleada sofrida na estreia diante do Goiás, por 3 a 0, domingo, no Serra Dourada. O clube terá a oportunidade de se redimir nesta quarta-feira (23), às 20h30, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, diante do Crac. No Galo, o duelo é tratado como equilibrado e o da recuperação, já que outra derro...