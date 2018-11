Esporte Londrina enfrenta aflito CRB

Um dos times que se fortaleceram na reta final da Série B na briga por acesso, o Londrina pode dormir entre os primeiros se vencer o duelo frente ao CRB, que busca sair desesperadamente da degola. No Estádio do Café, nesta sexta-feira (16), o Londrina vai defender uma invencibilidade de 11 jogos. O time paranaense tem 55 pontos, contra 57 do Goiás, 4º colocado, que a...