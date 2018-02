Lobo Guará vai ganhando terreno no Goianão

Depois de superar o ano de estreia na elite do Campeonato Goiano com um 5º lugar, em 2017, o Iporá quer mais. A fórmula do ano passado foi repetida. O técnico Everton Goiano foi chamado para conduzir o projeto e montou um elenco enxuto e eficiente. Com 14 pontos, o primeiro objetivo está praticamente concluída - a fuga do rebaixamento. Agora, o sonho do Lobo Guará é a ...