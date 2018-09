Esporte Lloris é multado e perde habilitação por 20 meses após dirigir embriagado Capitão do bi campeonato mundial pela França passou ficou detido e foi liberado após pagamento de fiança

O goleiro Hugo Lloris, responsável por erguer a taça de campeão mundial como capitão da seleção da França na Copa da Rússia, foi condenado a pagar uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) e teve sua carteira de motorista cassada por 20 meses. O jogador do Tottenham foi flagrado em uma blitz, dirigindo embriagado, no dia 24 de agosto, em Gloucester Place, centro d...