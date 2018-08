Esporte Liverpool vence com gol de Salah e chega a 9 pontos em três partidas O lance que garantiu a vitória teve assistência de Roberto Firmino

O Liverpool derrotou o Brighton & Hove Albion por 1 a 0 neste sábado, em casa, e chegou a nove pontos em três partidas pelo Campeonato Inglês, ocupando a liderança. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Mohamed Salah, em lance no primeiro tempo que contou com a assistência de Roberto Firmino. Em partida mais complicada do que se imaginava, o Liverpool a...