Liverpool sofre, mas vence de virada com ajuda de goleiro do Crystal Palace

O Liverpool flertou com um tropeço neste sábado (19), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, mas venceu de virada o Crystal Palace por 4 a 3, no estádio Anfield Road, em Liverpool, com significativa colaboração do goleiro rival e da sorte em dois gols. Com o resultado, o líder do torneio agora tem 60 pontos. O time treinado pelo técnico alemão Jürgen Klopp agora esper...