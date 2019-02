Esporte Liverpool passa fácil pelo Bournemouth e recupera a liderança do Inglês O resultado levou o Liverpool a 65 pontos, três a mais que o vice-líder Manchester City e agora com o mesmo número de jogos

Depois de dois empates e de perder a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool entrou em campo pressionado neste sábado. Mas a equipe de Jürgen Klopp respondeu bem ao momento complicado e não tomou conhecimento do Bournemouth. Sem maiores dificuldade, venceu por 3 a 0, no Anfield Road, e recuperou a ponta. O resultado levou o Liverpool a 65 pontos, três a mais...