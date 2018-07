Esporte Liverpool faz oferta de 70 milhões de euros à Roma por goleiro Alisson O Liverpool disputa a contratação de Alisson com o Chelsea, que também está interessado no brasileiro

O Liverpool fez uma oferta de 70 milhões de euros à Roma para poder contar com o goleiro Alisson na próxima temporada, informou hoje (17) a imprensa britânica. Mas, de acordo com os jornais ingleses, o Liverpool ainda não chegou à quantia pedida pela Roma para poder liberar o jogador, a qual seria de de 75 milhões de euros. Com os goleiros Simon Mignolet e Loris ...