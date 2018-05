Esporte Liverpool anuncia a contratação do brasileiro Fabinho, do Monaco De acordo com a imprensa inglesa, os Reds desembolsaram 50 milhões de euros ( cerca de R$ 216 milhões) para contratar o lateral direito

Apenas dois dias depois de viver a decepção da derrota na decisão da Liga dos Campeões, para o Real Madrid, o Liverpool deu mostras de já estar pensando nas próximas temporadas. O clube inglês anunciou a contratação do brasileiro Fabinho, que estava no Monaco e pode atuar tanto na lateral direita quanto no meio de campo. "Estou realmente animado com esta transferênc...