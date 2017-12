Lista dos 100 melhores jogadores de revista inglesa reúne 14 brasileiros

A revista inglesa Four-Four-Two divulgou sua tradicional lista com os 100 principais jogadores de futebol do ano. Ainda faltando as 10 primeiras posições da lista, o Brasil conta com 14 nomes, já contabilizando a presença de Neymar ainda que falte a confirmação da colocação final do camisa 10 da seleção brasileira.

Entre os brasileiros citados pela lista, 2 deles tem dupla cidadania, Thiago Alcântara que atua pelo Bayer de Munique e defende a seleção da Espanha e Jorginho que joga no Napoli e defende as cores da seleção italiana.

No mapa da bola, a Inglaterra aparece no topo da lista com mais jogadores brasileiros entre os 100. Dos 14 citados, 5 atuam na Terra da Rainha, 2 pelo Liverpool (Roberto Firmino e Philippe Coutinho) e 3 defendem as cores do Manchester City ( Fernandinho, Gabriel Jesus e Ederson). PSG com 3, Real Madrid com 2, Atlético de Madrid, Bayer de Munique, Juventus e Napoli com 1 jogador cada são os outros clubes com brasileiros no top 100.

Outra curiosidade da lista é que todos os brasileiros presentes na lista foram lembrados também por Tite para nos últimos jogos da seleção.

Abaixo os nomes e colocação de cada brasileiro:

96. Roberto Firmino (Liverpool)

85. Filipe Luís (Atlético de Madrid)

76. Thiago Silva (PSG)

73. Fernandinho (Manchester City)

72. Alex Sandro (Juventus)

64. Daniel Alves (PSG)

62. Jorginho (Napoli)

59. Ederson (Manchester City)

40. Philippe Coutinho (Liverpool)

36. Gabriel Jesus (Manchester City)

34. Thiago Alcântara (Bayern)

33. Casemiro (Real Madrid)

30. Marcelo (Real Madrid)

. Neymar (PSG)*

*Revista ainda não divulgou os 10 primeiros colocados.