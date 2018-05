Esporte Liga das Nações: Ingressos para Brasil x Estados Unidos estão esgotados Duelos contra Coreia do Sul e Japão ainda possuem bilhetes disponíveis; valores variam de R$ 15 a R$ 50

Os ingressos para o esperado confronto entre Brasil e Estados Unidos, pela Liga das Nações, estão esgotados. O duelo, que ocorre no próximo domingo (3 de junho), encerra a passagem da seleção brasileira masculina de vôlei em Goiânia. Para os torcedores goianos que queiram acompanhar os jogos do Brasil ainda estão disponíveis bilhetes para os duelos contra a Coreia do...