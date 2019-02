Esporte Liberado para treinar, Guerrero se reapresenta e faz trabalhos físicos no Inter Atacante peruano está afastado dos gramados há cinco meses

Paolo Guerreiro treinou nesta terça-feira (5) à tarde no Internacional. Afastado dos gramados há cinco meses e meio por causa de um resultado positivo em exame antidoping, o atacante, de 35 anos, esteve no CT do Parque Gigante, onde foi submetido a exames médicos e testes físicos. Além disso, correu em volta do gramado. Suspenso até 5 de abril, o peruano deverá part...