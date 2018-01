Liberado no Flu, atacante pode ser novidade

O Goiás negocia com Felipe Garcia (atacante que está no Nagoya Grampus, do Japão) e espera confirmar contratação do meia Rafinha (depende da liberação do Atlético/PR, com o qual tem contrato até o meio da temporada). Mas, um outro nome, o de um atacante, pode ser anunciado antes. Trata-se de Maranhão, de 27 anos e que está lista de dispensados pelo Fluminense, recentemen...