Esporte Lewis Hamilton fecha dia de treinos livres como o mais rápido em Sochi Piloto britânico da Mercedes vem de duas vitórias consecutivas na temporada

Líder do Mundial de Pilotos e embalado por duas vitórias consecutivas, Lewis Hamilton dominou o segundo treino livre para o GP da Rússia, nesta sexta-feira, no Autódromo de Sochi. O piloto britânico da Mercedes, líder do campeonato, fez a volta mais rápida da atividade e também do dia, com marca de 1min33s385. FP2 CLASSIFICATION: A strong session for @MercedesAMG...