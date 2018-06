Esporte Lewis Hamilton confirma domínio e vence na França “Foi um fim de semana sólido e agradeço pelo excelente trabalho do time, aqui no circuito (de Paul Ricard) e na fábrica”, disse o campeão.

O retorno do GP da França ao calendário da Fórmula 1, após dez anos de ausência, foi perfeito para Lewis Hamilton, que venceu a corrida de ponta a ponta neste domingo. “Foi um fim de semana sólido e agradeço pelo excelente trabalho do time, aqui no circuito (de Paul Ricard) e na fábrica”, disse o campeão. Para o GP da França, a Mercedes fez importantes atualizaç...